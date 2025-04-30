Названо найкращі пляжі світу
Незабаром стартує сезон відпусток, і саме час обирати ідеальне місце для себе. Було названо найкращі пляжі світу, які варто відвідати хоча б раз у житті.
Про це пише Daily Express.
Де варто відпочити цього літа
Найкращим пляжем світу, який варто відвідати у 2025 році, було обрано пляж Кала-Голоріце в Італії. Він розташований у південній частині затоки Оросей на Сардинії. Цей пляж може похвалитися кришталево чистими блакитними водами і вражаючими скелями.
Друге місце в рейтингу посів пляж Енталула в Палавані (Філіппіни). Це місце туристи полюбили за напрочуд чисту воду та красиву природу. До цього пляжу можна дістатися лише на човні.
На третьому місці в списку найкращих пляжів світу опинився пляж Банг Бао в Таїланді, на четвертому — пляж Фтері в Греції, на п'ятому — пляж ПК 9 у Французькій Полінезії.
ТОП-10 найкращих пляжів світу, які варто відвідати у 2025 році:
- Кала-Голорітце, Італія;
- Енталула, Філіппіни;
- Банг Бао, Таїланд;
- Фтері, Греція;
- ПК 9, Французька Полінезія;
- Канто-де-ла-Плайя, Домініканська Республіка;
- Anse Source d'Argent, Сейшельські острови;
- Носі Іранджа, Мадагаскар;
- Офу, Американське Самоа;
- Грейс-Бей, Теркс і Кайкос.
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