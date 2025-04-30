Дівчина відпочиває на пляжі. Фото: Freepik

Незабаром стартує сезон відпусток, і саме час обирати ідеальне місце для себе. Було названо найкращі пляжі світу, які варто відвідати хоча б раз у житті.

Про це пише Daily Express.

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Найкращим пляжем світу, який варто відвідати у 2025 році, було обрано пляж Кала-Голоріце в Італії. Він розташований у південній частині затоки Оросей на Сардинії. Цей пляж може похвалитися кришталево чистими блакитними водами і вражаючими скелями.

Друге місце в рейтингу посів пляж Енталула в Палавані (Філіппіни). Це місце туристи полюбили за напрочуд чисту воду та красиву природу. До цього пляжу можна дістатися лише на човні.

Пляж Енталула. Фото: wikipedia.org

На третьому місці в списку найкращих пляжів світу опинився пляж Банг Бао в Таїланді, на четвертому — пляж Фтері в Греції, на п'ятому — пляж ПК 9 у Французькій Полінезії.

ТОП-10 найкращих пляжів світу, які варто відвідати у 2025 році:

Кала-Голорітце, Італія; Енталула, Філіппіни; Банг Бао, Таїланд; Фтері, Греція; ПК 9, Французька Полінезія; Канто-де-ла-Плайя, Домініканська Республіка; Anse Source d'Argent, Сейшельські острови; Носі Іранджа, Мадагаскар; Офу, Американське Самоа; Грейс-Бей, Теркс і Кайкос.

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