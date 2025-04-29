Топ-5 найцікавіших пам'яток у Львові

Львів'яни святкують День міста — топ-5 пам'яток
Цьогоріч мальовничому місту Львів виповнюється 769 років. Святкові заходи пройдуть 2,3 та 4 травня.
Редакція Новини.LIVE розповідає про цінні історичні пам'ятки міста, які варто відвідати кожному.
Собор святого Юра
Ця архітектурна пам'ятка була побудована в 1744 році за проєктом німця Бернарда Меретина у стилі бароко. Архітектор об'єднав західні традиції з українською культурою. Собор прикрашає скульптурна група "Юрій Змієносець", створена Іоанном Пінзелем.
Палац Потоцьких
Ця архітектурна візитівка міста знаходиться в центрі, поруч з площею Ринок. Він був збудований у 1889 році і добре зберігся до сьогодення. Його елегантний стиль нагадує палаци Парижу. Всередині палацу нині розміщений Музей європейського мистецтва, який не лише розповідає історію родини Потоцьких, а й вражає красивими експонатами.
Домініканський собор
Він був побудований в 1749 році у стилі бароко. До Другої світової війни собор був осередком домініканців, а нині в ньому облаштований музей релігії. Всередині збереглися унікальні фрески та старовинний орган. Під банею костелу зазначена цитата латинською мовою з Першого послання Тимофію: "Soli Deo honor et gloria" ("Єдиному Богу честь і хвала").
Каплиця Боїмів
Раніше ця унікальна архітектурна споруда була родинною усипальницею заможної львівської родини Боїмів, а нині є окрасою Катедральної площі міста. Також з неї відкриваються мальовничі краєвиди на площу Ринок. Хоча каплицю було збудовано на початку XVII століття, в ній добре збереглися оригінальні скульптури та розписи.
Високий замок
Із замку відкривається вражаюча панорама Львову. Проте, щоб насолодитися неймовірним заходом чи сходом сонця, доведеться піднятися на 400 метрову Замкову гору. Місцеві розповідають, що в замку заховані скарби князя Лева Даниловича. За легендами, князь зберігав їх у підземних ходах під Замковою горою.
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