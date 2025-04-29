Топ-5 найцікавіших пам'яток у Львові

Вулиці Львова. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч мальовничому місту Львів виповнюється 769 років. Святкові заходи пройдуть 2,3 та 4 травня.

Редакція Новини.LIVE розповідає про цінні історичні пам'ятки міста, які варто відвідати кожному.

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Собор святого Юра

Ця архітектурна пам'ятка була побудована в 1744 році за проєктом німця Бернарда Меретина у стилі бароко. Архітектор об'єднав західні традиції з українською культурою. Собор прикрашає скульптурна група "Юрій Змієносець", створена Іоанном Пінзелем.

Собор святого Юра. Фото: wikipedia.org

Палац Потоцьких

Ця архітектурна візитівка міста знаходиться в центрі, поруч з площею Ринок. Він був збудований у 1889 році і добре зберігся до сьогодення. Його елегантний стиль нагадує палаци Парижу. Всередині палацу нині розміщений Музей європейського мистецтва, який не лише розповідає історію родини Потоцьких, а й вражає красивими експонатами.

Палац Потоцьких. Фото: wikipedia.org

Домініканський собор

Він був побудований в 1749 році у стилі бароко. До Другої світової війни собор був осередком домініканців, а нині в ньому облаштований музей релігії. Всередині збереглися унікальні фрески та старовинний орган. Під банею костелу зазначена цитата латинською мовою з Першого послання Тимофію: "Soli Deo honor et gloria" ("Єдиному Богу честь і хвала").

Домініканський собор. Фото: wikipedia.org

Каплиця Боїмів

Раніше ця унікальна архітектурна споруда була родинною усипальницею заможної львівської родини Боїмів, а нині є окрасою Катедральної площі міста. Також з неї відкриваються мальовничі краєвиди на площу Ринок. Хоча каплицю було збудовано на початку XVII століття, в ній добре збереглися оригінальні скульптури та розписи.

Каплиця Боїмів. Фото: wikipedia.org

Високий замок

Із замку відкривається вражаюча панорама Львову. Проте, щоб насолодитися неймовірним заходом чи сходом сонця, доведеться піднятися на 400 метрову Замкову гору. Місцеві розповідають, що в замку заховані скарби князя Лева Даниловича. За легендами, князь зберігав їх у підземних ходах під Замковою горою.

Замоква гора. Фото: wikipedia.org

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