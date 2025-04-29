Топ-5 самых интересных достопримечательностей во Львове

Улицы Львова. Фото: Новини.LIVE

В этом году живописному городу Львов исполняется 769 лет. Праздничные мероприятия пройдут 2, 3 и 4 мая.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ценных исторических достопримечательностях города, которые стоит посетить каждому.

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Собор святого Юра

Этот архитектурный памятник был построен в 1744 году по проекту немца Бернарда Меретина в стиле барокко. Архитектор объединил западные традиции с украинской культурой. Собор украшает скульптурная группа "Юрий Змееносец", созданная Иоанном Пинзелем.

Собор святого Юра. Фото: wikipedia.org

Дворец Потоцких

Эта архитектурная визитная карточка города находится в центре, рядом с площадью Рынок. Он был построен в 1889 году и хорошо сохранился до наших дней. Его элегантный стиль напоминает дворцы Парижа. Внутри дворца сейчас размещен Музей европейского искусства, который не только рассказывает историю семьи Потоцких, но и поражает красивыми экспонатами.

Дворец Потоцких. Фото: wikipedia.org

Доминиканский собор

Он был построен в 1749 году в стиле барокко. До Второй мировой войны собор был центром доминиканцев, а сейчас в нем обустроен музей религии. Внутри сохранились уникальные фрески и старинный орган. Под куполом костела указана цитата на латинском языке из Первого послания Тимофею: "Soli Deo honor et gloria" ("Единому Богу честь и хвала").

Доминиканский собор. Фото: wikipedia.org

Часовня Боимов

Ранее это уникальное архитектурное сооружение было семейной усыпальницей богатой львовской семьи Боимов, а ныне является украшением Кафедральной площади города. Также из нее открываются живописные виды на площадь Рынок. Хотя часовня была построена в начале XVII века, в ней хорошо сохранились оригинальные скульптуры и росписи.

Часовня Боимов. Фото: wikipedia.org

Высокий замок

Из замка открывается впечатляющая панорама Львова. Однако, чтобы насладиться невероятным закатом или восходом солнца, придется подняться на 400 метровую Замковую гору. Местные рассказывают, что в замке спрятаны сокровища князя Льва Даниловича. По легендам, князь хранил их в подземных ходах под Замковой горой.

Замковая гора. Фото: wikipedia.org

Напомним, мы рассказывали, как в ресторанах Парижа обманывают туристов. Также мы писали о самых красивых озерах в Украине.