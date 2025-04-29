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У відомих ресторанах Парижа обманювали відвідувачів — як саме

29 квітня 2025 11:45
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
У Франції ресторани обманюють туристів — деталі
Туристки фотографуються на терасі ресторану. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

В деяких ресторанах Парижа подають дешеве вино, яке видають за дорогі альтернативи. Підміну виявили під час розслідування два досвідчених винних сомельє.

Про це пише Daily Express.

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Сомельє видавали себе за англомовних туристів під час відвідування ресторанів, кафе та бістро в Парижі. Зазначається, що найбільше обманювали в закладах поблизу популярних туристичних локацій.

Зазначається, що під час розслідування експерти виявили, що такі вина, як преміальне Шаблі, яке вартує орієнтовно 9 євро за келих, були підмінені такими винами, як совіньйон, які вдвічі дешевше.

У відомих ресторанах Парижа обманювали відвідувачів — як саме - фото 1
Келихи з вином в закладі. Фото: Freepik

Більшість власників паризьких закладів впевнені, що звичайні відвідувачі не можуть розпізнати підміну вина.

Один з офіціантів розповів, що йому наказали подати дешевше вино, щоб не відкривати і не псувати дорожчу пляшку. 

"Бос робив нам зауваження, якщо найдорожча пляшка відкорковувалася занадто швидко. Лише одного разу клієнт виявив цю хитрість і це був сомельє", — додав він.

Експерти порадили туристам просити, щоб келих вина наливали з пляшки прямо перед ними. У Парижі цього вимагає закон. 

Нагадаємо, ми розповідали, які речі не варто брати із собою в літак. Також ми писали про острів в Європі з неймовірними краєвидами.

Франція подорож шахрайство туризм біле вино
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