Во Франции рестораны обманывают туристов - детали

Туристки фотографируются на террасе ресторана. Фото: Freepik

В некоторых ресторанах Парижа подают дешевое вино, которое выдают за дорогие альтернативы. Подмену обнаружили во время расследования два опытных винных сомелье.

Об этом пишет Daily Express.

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Сомелье выдавали себя за англоязычных туристов во время посещения ресторанов, кафе и бистро в Париже. Отмечается, что больше всего обманывали в заведениях вблизи популярных туристических локаций.

Отмечается, что в ходе расследования эксперты обнаружили, что такие вина, как премиальное Шабли, которое стоит ориентировочно 9 евро за бокал, были подменены такими винами, как совиньон, которые вдвое дешевле.

Бокалы с вином в заведении. Фото: Freepik

Большинство владельцев парижских заведений уверены, что обычные посетители не могут распознать подмену вина.

Один из официантов рассказал, что ему приказали подать более дешевое вино, чтобы не открывать и не портить более дорогую бутылку.

"Босс делал нам замечания, если самая дорогая бутылка откупоривалась слишком быстро. Лишь однажды клиент обнаружил эту хитрость и это был сомелье", — добавил он.

Эксперты посоветовали туристам просить, чтобы бокал вина наливали из бутылки прямо перед ними. В Париже этого требует закон.

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