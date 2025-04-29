Во Франции рестораны обманывают туристов - детали

В известных ресторанах Парижа обманывали посетителей — как именно
В некоторых ресторанах Парижа подают дешевое вино, которое выдают за дорогие альтернативы. Подмену обнаружили во время расследования два опытных винных сомелье.
Об этом пишет Daily Express.
Как в заведениях Франции обманывают туристов
Сомелье выдавали себя за англоязычных туристов во время посещения ресторанов, кафе и бистро в Париже. Отмечается, что больше всего обманывали в заведениях вблизи популярных туристических локаций.
Отмечается, что в ходе расследования эксперты обнаружили, что такие вина, как премиальное Шабли, которое стоит ориентировочно 9 евро за бокал, были подменены такими винами, как совиньон, которые вдвое дешевле.
Большинство владельцев парижских заведений уверены, что обычные посетители не могут распознать подмену вина.
Один из официантов рассказал, что ему приказали подать более дешевое вино, чтобы не открывать и не портить более дорогую бутылку.
"Босс делал нам замечания, если самая дорогая бутылка откупоривалась слишком быстро. Лишь однажды клиент обнаружил эту хитрость и это был сомелье", — добавил он.
Эксперты посоветовали туристам просить, чтобы бокал вина наливали из бутылки прямо перед ними. В Париже этого требует закон.
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