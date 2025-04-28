5 найгарніших озер України, які варто відвідати

Топ-5 найгарніших озер України, які вразять кожного
Україна багата на природні дива, особливе місце серед яких посідають водойми. Озера вражають своєю красою, цілющими властивостями та незвичайним походженням.
Редакція Новини.LIVE розповідає про унікальні озера в Україні, які має побачити кожен.
Озеро Бребенескул
Воно розташоване в Закарпатській області на висоті 1801 метр та є найвисокогірнішим озером України. Бребенескул вражає кристальною чистою водою, дикою природою та неймовірними пейзажами. Хоча сюди не легко дістатись, ви не пошкодуєте про витрачені зусилля.
Озеро Несамовите
Воно розташоване в Івано-франківській області і також є одним із найвисокогірніших озер України. Несамовите знаходиться на висоті 1750 метрів, поблизу гори Туркул. З давніх-давен люди вірять, що це озеро здатне здійснювати мрії та бажання.
Озеро Синевир
Озеро розташоване на Закарпатті та є найбільшим в Карпатах. Синевир знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем. Воно вражає своєю неймовірною красою та чистотою. за легендою, Синевир утворився від потоку сліз графської доньки Синь, яка закохалася в простого верховинського пастуха Вира. Її коханого було вбито кам'яною брилою з наказом графа через його бідність.
Озеро Світязь
Воно розташоване у Волинській області та є найглибшим озером в України. Його глибина сягає 58 метрів. Влітку вода на верхніх шарах озера прогрівається до 20 градусів, а на глибині сягає не більше 9 градусів. Світязь вражає неймовірними заходами сонця, кришталевою водою та чистими пляжами.
Озеро Ялпуг
Воно знаходиться в Одеській області та є найбільшим прісноводним озером в Україні. Його площа сягає 149 км². Це місце обожнюють рибалки. Мандрівники можуть тут поплавати на човнах й покататися на каяках. В регіоні також розвинене виноробство, тож ви можете посмакувати вином та пригостити ним рідних.
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