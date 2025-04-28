5 найгарніших озер України, які варто відвідати

Весна на озері Синевир. Фото: Фото: wikipedia.org

Україна багата на природні дива, особливе місце серед яких посідають водойми. Озера вражають своєю красою, цілющими властивостями та незвичайним походженням.

Редакція Новини.LIVE розповідає про унікальні озера в Україні, які має побачити кожен.

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Озеро Бребенескул

Воно розташоване в Закарпатській області на висоті 1801 метр та є найвисокогірнішим озером України. Бребенескул вражає кристальною чистою водою, дикою природою та неймовірними пейзажами. Хоча сюди не легко дістатись, ви не пошкодуєте про витрачені зусилля.

Озеро Бребенескул. Фото: wikipedia.org

Озеро Несамовите

Воно розташоване в Івано-франківській області і також є одним із найвисокогірніших озер України. Несамовите знаходиться на висоті 1750 метрів, поблизу гори Туркул. З давніх-давен люди вірять, що це озеро здатне здійснювати мрії та бажання.

Озеро Несамовите. Фото: wikipedia.org

Озеро Синевир

Озеро розташоване на Закарпатті та є найбільшим в Карпатах. Синевир знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем. Воно вражає своєю неймовірною красою та чистотою. за легендою, Синевир утворився від потоку сліз графської доньки Синь, яка закохалася в простого верховинського пастуха Вира. Її коханого було вбито кам'яною брилою з наказом графа через його бідність.

Озеро Синевир. Фото: Фото: wikipedia.org

Озеро Світязь

Воно розташоване у Волинській області та є найглибшим озером в України. Його глибина сягає 58 метрів. Влітку вода на верхніх шарах озера прогрівається до 20 градусів, а на глибині сягає не більше 9 градусів. Світязь вражає неймовірними заходами сонця, кришталевою водою та чистими пляжами.

Озеро Світязь. Фото: wikipedia.org

Озеро Ялпуг

Воно знаходиться в Одеській області та є найбільшим прісноводним озером в Україні. Його площа сягає 149 км². Це місце обожнюють рибалки. Мандрівники можуть тут поплавати на човнах й покататися на каяках. В регіоні також розвинене виноробство, тож ви можете посмакувати вином та пригостити ним рідних.

Озеро Ялпуг. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, ми розповідали, де святкуватимуть річницю весілля принц Вільям та Кейт Міддлтон. Також на одному з пляжів Італії запровадять електронну систему реєстрації.