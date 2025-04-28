5 самых красивых озер Украины, которые стоит посетить

Весна на озере Синевир. Фото: Фото: wikipedia.org

Украина богата природными чудесами, особое место среди которых занимают водоемы. Озера поражают своей красотой, целебными свойствами и необычным происхождением.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об уникальных озерах в Украине, которые должен увидеть каждый.

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Озеро Бребенескул

Оно расположено в Закарпатской области на высоте 1801 метр и является самым высокогорным озером Украины. Бребенескул поражает кристально чистой водой, дикой природой и невероятными пейзажами. Хотя сюда не легко добраться, вы не пожалеете о потраченных усилиях.

Озеро Бребенескул. Фото: wikipedia.org

Озеро Несамовитое

Оно расположено в Ивано-франковской области и также является одним из самых высокогорных озер Украины. Несамовитое находится на высоте 1750 метров, вблизи горы Туркул. Издавна люди верят, что это озеро способно осуществлять мечты и желания.

Озеро Несамовитое. Фото: wikipedia.org

Озеро Синевир

Озеро расположено на Закарпатье и является крупнейшим в Карпатах. Синевир находится на высоте 989 метров над уровнем. Оно поражает своей невероятной красотой и чистотой. по легенде, Синевир образовался от потока слез графской дочери Синь, которая влюбилась в простого верховинского пастуха Вира. Ее возлюбленный был убит каменной глыбой по приказу графа из-за его бедности.

Озеро Синевир. Фото: Фото: wikipedia.org

Озеро Свитязь

Оно расположено в Волынской области и является самым глубоким озером в Украине. Его глубина достигает 58 метров. Летом вода на верхних слоях озера прогревается до 20 градусов, а на глубине достигает не более 9 градусов. Свитязь поражает невероятными закатами, кристальной водой и чистыми пляжами.

Озеро Свитязь. Фото: wikipedia.org

Озеро Ялпуг

Оно находится в Одесской области и является крупнейшим пресноводным озером в Украине. Его площадь достигает 149 км². Это место обожают рыбаки. Путешественники могут здесь поплавать на лодках и покататься на каяках. В регионе также развито виноделие, поэтому вы можете насладиться вином и угостить им родных.

Озеро Ялпуг. Фото: wikipedia.org

Напомним, мы рассказывали, где будут праздновать годовщину свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон. Также на одном из пляжей Италии введут электронную систему регистрации.