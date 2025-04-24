Куди принц Вільям та Кейт Міддлтон вирушать на річницю весілля

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Наступного вівторка, 29 квітня, принц Вільям та Кейт Міддлтон відзначать чотирнадцяту річницю весілля. Королівське подружжя запланувало в цей день візит на шотландський острів Малл.

Про це пише Daily Mail.

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Зазначається, що 29 квітня Кейт та Вільям розпочнуть дводенний візит на острів Малл — другий за величиною острів Внутрішніх Гебридських островів.

Під час візиту пара зустрінеться з місцевими жителями, а також представить нову ініціативу Королівської Фундації, що підтримує два громадські простори на острові.

Острів Малл, четвертий за величиною острів Шотландії, має особливе значення для Вільяма. Він асоціюється з титулом Володаря островів — одним з багатьох шотландських титулів, які він успадкував після того, як його батько Чарльз став королем.

Острів Малл в Шотландії. Фото: visitscotland.com

Цей острів варто внести у свій список локацій, які ви мріяти відвідати. На острові туристи можуть зануритися у спостереження за китами з човна Staffa Tours або прогулятися серед пухнастиків на Лунзі.

Поціновувачі якісного алкоголю можуть скуштувати віскі, виготовлений на віскікурні Tobermory Distillery або спробувати відзначений нагородами сир Isle of Mull Cheese, виготовлений фермерськими сироварами на Гебридах за столітніми традиціями.

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