Куда принц Уильям и Кейт Миддлтон отправятся на годовщину свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

В следующий вторник, 29 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят четырнадцатую годовщину свадьбы. Королевская чета запланировала в этот день визит на шотландский остров Малл.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что 29 апреля Кейт и Уильям начнут двухдневный визит на остров Малл — второй по величине остров Внутренних Гебридских островов.

Во время визита пара встретится с местными жителями, а также представит новую инициативу Королевского Фонда, который поддерживает два общественных пространства на острове.

Остров Малл, четвертый по величине остров Шотландии, имеет особое значение для Уильяма. Он ассоциируется с титулом Властелина островов — одним из многих шотландских титулов, которые он унаследовал после того, как его отец Чарльз стал королем.

Остров Малл в Шотландии. Фото: visitscotland.com

Этот остров стоит внести в свой список локаций, которые вы мечтать посетить. На острове туристы могут окунуться в наблюдение за китами с лодки Staffa Tours или прогуляться среди пушистиков на Лунзе.

Ценители качественного алкоголя могут попробовать виски, изготовленный на вискикурне Tobermory Distillery или попробовать отмеченный наградами сыр Isle of Mull Cheese, изготовленный фермерскими сыроделами на Гебридах по столетним традициям.

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