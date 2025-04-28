Які речі не варто брати у валізу в літак — поради туристам

Туристка подорожує літаком. Фото: Freepik

Популярні лоукостери пропонують вигідні квитки, проте туристи вимушені платити більше через додатковий багаж. Генеральний директор Trtl Travel Метью Корріган поділився порадами, які допоможуть вмістити ваші речі в рюкзак чи маленьку валізу.

Про це пише The Mirror Us.

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Експерт радить відмовитися від деяких повсякденних речей, які можуть займати багато місця та додавати зайвої ваги.

Метью порекомендував залишити вдома фен, рушники та туалетні приналежності. Цими речами можна буде скористатися в готелі. Проте не зайвим буде уточнити це в заброньованих апартаментах перед вильотом.

Пляшечку шампуню чи гель для душу вам буде економніше придбати на місці, ніж доплачувати за приналежності в аеропорту. Також експерт порадив теплі речі та верхній одяг вдягати в аеропорту на себе, а складати до валізи.

Туристка в аеропорту. Фото: Freepik

"Об'ємні речі — джемпери та пальто, краще брати з собою в літак, а не пакувати. Це звільнить місце у валізі і гарантує, що ви не замерзнете під час польоту", — додав Метью.

Нагадаємо, ми розповідали, де в Києві вже зацвіли сакури. Також ми писали, чи можна брати на борт літака електронні сигарети.