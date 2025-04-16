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Чи можна брати в літак електронні сигарети — правила Ryanair

16 квітня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Правила Ryanair-2025 — чи можна брати з собою електронні сигарети
Літак Ryanair. Фото: Reuters
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Багато мандрівників користуються вейпами ти електронними сигаретами. Хоча майже всі авіакомпанії суворо забороняють палити на борту, такі сигарети можна перевозити у ручній поклажі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які правила перевезення електронних сигарет встановив ірландський лоукостер Ryanair. 

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Пасажирам Ryanair дозволено брати з собою в салон літака електронні сигарети, хоча їх використання суворо заборонено. Крім того, рідину для вейпів необхідно зберігати в прозорому пластиковому пакеті, щоб її було зручно показати службі безпеки аеропорту.

Електронні сигарети не можна перевозити в зареєстрованому багажі. Їх потрібно брати із собою на борт літака як частину ручної поклажі.

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Хлопець курить електронну сигарету. Фото: Freepik

Згідно правил перевезення багажу, вейпи та електронні сигарети класифікуються як портативні електронні пристрої (PED), як ноутбуки та павербанки.

Нагадаємо, ми розповідали, що ірландський лоукостер Ryanair може скасувати частину рейсів до Іспанії. Також ми показували перший у світі літак з татуюваннями.

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