Правила Ryanair-2025 — чи можна брати з собою електронні сигарети

Літак Ryanair. Фото: Reuters

Багато мандрівників користуються вейпами ти електронними сигаретами. Хоча майже всі авіакомпанії суворо забороняють палити на борту, такі сигарети можна перевозити у ручній поклажі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які правила перевезення електронних сигарет встановив ірландський лоукостер Ryanair.

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Чи можна брати вейпи в літак

Пасажирам Ryanair дозволено брати з собою в салон літака електронні сигарети, хоча їх використання суворо заборонено. Крім того, рідину для вейпів необхідно зберігати в прозорому пластиковому пакеті, щоб її було зручно показати службі безпеки аеропорту.

Електронні сигарети не можна перевозити в зареєстрованому багажі. Їх потрібно брати із собою на борт літака як частину ручної поклажі.

Хлопець курить електронну сигарету. Фото: Freepik

Згідно правил перевезення багажу, вейпи та електронні сигарети класифікуються як портативні електронні пристрої (PED), як ноутбуки та павербанки.

Нагадаємо, ми розповідали, що ірландський лоукостер Ryanair може скасувати частину рейсів до Іспанії. Також ми показували перший у світі літак з татуюваннями.