Чому не варто вдягати шорти в літак — порада туристам

Салон літака з пасажирами. Фото: Pexels

Вже незабаром на туристів чекає сезон відпусток та літніх образів. Проте не варто вдягати улюблені шорти в літак.

Про це пише Daily Mail.

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Чому не варто обирати шорти в літак

Член екіпажу літака однієї з популярних авіакомпаній пояснив, що в подорож краще не вдягати короткі шорти, адже на сидіннях дуже багато бактерій та мікробів, які можуть викликати різні хвороби. Він порадив обрати легкі штани.

Також він порадив ніколи не літати у сандалях, шльопанцях та на підборах. Річ у тім, що таке взуття може наразити пасажирів на небезпеку в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Пасажирка у штанах в літаку. Фото: Pinterest

Зокрема, якщо ситуація в літаку вимагатиме евакуації пасажирів, то вас змусять зняти підбори, що ви не прокололи трап. Окрім того, під час надзвичайної ситуації, підлога може бути дуже гарячою або холодною, залитою маслом, або взагалі горіти. Через це ви ризикуєте отримати важкі опіки у сандалях чи сланцях.

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