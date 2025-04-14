Почему не стоит надевать шорты в самолет - совет туристам

Салон самолета с пассажирами. Фото: Pexels

Уже скоро туристов ждет сезон отпусков и летних образов. Однако не стоит надевать любимые шорты в самолет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Почему не стоит выбирать шорты в самолет

Член экипажа самолета одной из популярных авиакомпаний объяснил, что в путешествие лучше не надевать короткие шорты, ведь на сиденьях очень много бактерий и микробов, которые могут вызвать различные болезни. Он посоветовал выбрать легкие брюки.

Также он посоветовал никогда не летать в сандалиях, шлепанцах и на каблуках. Дело в том, что такая обувь может подвергнуть пассажиров опасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Пассажирка в штанах в самолете. Фото: Pinterest

В частности, если ситуация в самолете потребует эвакуации пассажиров, то вас заставят снять каблуки, чтобы вы не прокололи трап. Кроме того, во время чрезвычайной ситуации, пол может быть очень горячим или холодным, залитым маслом, или вообще гореть. Из-за этого вы рискуете получить тяжелые ожоги в сандалиях или сланцах.

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