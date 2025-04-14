Ryanair може скоротити частину рейсів із Іспанії

Літак Ryanair. Фото: Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair може скасувати частину рейсів до Іспанії. Це пов'язано з підвищенням зборів в країні.

Про це в інтерв'ю виданню El Economista заявив гендиректор ірландської авіакомпанії Едді Вілсон.

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Вілсон повідомив, що нині в компанії розглядають скорочення рейсів у маленьких та середніх аеропортах Іспанії у 2025-2026 роках.

Лоукостер вимушений піти на такий крок через те, що оператор аеропортів Aena підвищив авіаційні збори. Із новим ціноутворенням Ryanair не зможе пропонувати вигідні ціни на квитки.

Гендиректор заявив, що компанія скорочуватиме персонал в країнах із високими податками, та натомість інвестуватиме на напрямки із низькими витратами.

Літак Ryanair. Фото: Ryanair

"Ми скоротили 800 тисяч місць цього літа, тому що у нас були кращі варіанти розподілити наші потужності в інших місцях Європи. І будуть ще скорочення взимку 2025 року, і ще більше влітку 2026 року, тому що немає сенсу продовжувати інвестувати у збиткові операції. Раціональне рішення – перемістити трафік туди, де вартість доступу падає, а не зростає, тому ми продовжимо робити це поступово", — додав Вілсон.

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