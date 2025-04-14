Ryanair может сократить часть рейсов из Испании

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair может отменить часть рейсов в Испанию. Это связано с повышением сборов в стране.

Об этом в интервью изданию El Economista заявил гендиректор ирландской авиакомпании Эдди Уилсон.

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Уилсон сообщил, что сейчас в компании рассматривают сокращение рейсов в маленьких и средних аэропортах Испании в 2025-2026 годах.

Лоукостер вынужден пойти на такой шаг из-за того, что оператор аэропортов Aena повысил авиационные сборы. С новым ценообразованием Ryanair не сможет предлагать выгодные цены на билеты.

Гендиректор заявил, что компания будет сокращать персонал в странах с высокими налогами, и взамен будет инвестировать на направления с низкими затратами.

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair

"Мы сократили 800 тысяч мест этим летом, потому что у нас были лучшие варианты распределить наши мощности в других местах Европы. И будут еще сокращения зимой 2025 года, и еще больше летом 2026 года, потому что нет смысла продолжать инвестировать в убыточные операции. Рациональное решение — переместить трафик туда, где стоимость доступа падает, а не растет, поэтому мы продолжим делать это постепенно", — добавил Уилсон.

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