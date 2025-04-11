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Названо авіакомпанії із найсмачнішою їжею

11 квітня 2025 10:44
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Топ-9 авіакомпаній із найкращою кухнею
Турист обідає в літаку. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Тема харчування в авіакомпаніях вже давно стала найбільш обговорюваною серед мандрівників. Іноді доводиться проводити багато часу в літаку, а тому дуже важливо вживати якісну та ситну їжу.

Про це пише Daily Mail.

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Згідно з опитуванням YouGov, найкращі закуски та напої, а також найкраще харчування під час польоту пропонує авіакомпанія Emirates. Більше 84% пасажирів позитивно оцінюють закуски та напої авіакомпанії, а ще 85% — кухню. 

Авіакомпанія Qatar Airways, яка минулого року очолила рейтинг, цьогоріч посідає друге місце у списку. Близько 83% пасажирів позитивно оцінили її закуски, а ще 82% задоволені харчуванням під час польоту.  Трійку лідерів замикає компанія Virgin Atlantic. Близько 74% пасажирів подобаються напої та закуски на борту, а ще 73% задоволені обідами та вечерями в літаку.

Названо авіакомпанії із найсмачнішою їжею - фото 1
Обід в літаку. Фото: Pinterest

Топ-9 авіакомпаній із найкращою кухнею:

1. Emirates 

2. Qatar Airways 

3. Virgin Atlantic

4. British Airways

5. Jet2.com

 6. TUI Airways

7. easyJet 

8. Wizz Air

9. Ryanair 

Нагадаємо, в яких країнах світу найбільше піклуються про здоров'я своїх громадян. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати в Хорватії.

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