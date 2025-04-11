Турист обідає в літаку. Фото: Pinterest

Тема харчування в авіакомпаніях вже давно стала найбільш обговорюваною серед мандрівників. Іноді доводиться проводити багато часу в літаку, а тому дуже важливо вживати якісну та ситну їжу.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Яка авіакомпанія смачно годує

Згідно з опитуванням YouGov, найкращі закуски та напої, а також найкраще харчування під час польоту пропонує авіакомпанія Emirates. Більше 84% пасажирів позитивно оцінюють закуски та напої авіакомпанії, а ще 85% — кухню.

Авіакомпанія Qatar Airways, яка минулого року очолила рейтинг, цьогоріч посідає друге місце у списку. Близько 83% пасажирів позитивно оцінили її закуски, а ще 82% задоволені харчуванням під час польоту. Трійку лідерів замикає компанія Virgin Atlantic. Близько 74% пасажирів подобаються напої та закуски на борту, а ще 73% задоволені обідами та вечерями в літаку.

Обід в літаку. Фото: Pinterest

Топ-9 авіакомпаній із найкращою кухнею:

1. Emirates

2. Qatar Airways

3. Virgin Atlantic

4. British Airways

5. Jet2.com

6. TUI Airways

7. easyJet

8. Wizz Air

9. Ryanair

Нагадаємо, в яких країнах світу найбільше піклуються про здоров'я своїх громадян. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати в Хорватії.