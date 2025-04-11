Названо авіакомпанії із найсмачнішою їжею
Тема харчування в авіакомпаніях вже давно стала найбільш обговорюваною серед мандрівників. Іноді доводиться проводити багато часу в літаку, а тому дуже важливо вживати якісну та ситну їжу.
Про це пише Daily Mail.
Яка авіакомпанія смачно годує
Згідно з опитуванням YouGov, найкращі закуски та напої, а також найкраще харчування під час польоту пропонує авіакомпанія Emirates. Більше 84% пасажирів позитивно оцінюють закуски та напої авіакомпанії, а ще 85% — кухню.
Авіакомпанія Qatar Airways, яка минулого року очолила рейтинг, цьогоріч посідає друге місце у списку. Близько 83% пасажирів позитивно оцінили її закуски, а ще 82% задоволені харчуванням під час польоту. Трійку лідерів замикає компанія Virgin Atlantic. Близько 74% пасажирів подобаються напої та закуски на борту, а ще 73% задоволені обідами та вечерями в літаку.
Топ-9 авіакомпаній із найкращою кухнею:
1. Emirates
2. Qatar Airways
3. Virgin Atlantic
4. British Airways
5. Jet2.com
6. TUI Airways
7. easyJet
8. Wizz Air
9. Ryanair
Нагадаємо, в яких країнах світу найбільше піклуються про здоров'я своїх громадян. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати в Хорватії.
Читайте Новини.LIVE!