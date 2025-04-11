Турист обедает в самолете. Фото: Pinterest

Тема питания в авиакомпаниях уже давно стала самой обсуждаемой среди путешественников. Иногда приходится проводить много времени в самолете, а потому очень важно употреблять качественную и сытную пищу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Согласно опросу YouGov, лучшие закуски и напитки, а также лучшее питание во время полета предлагает авиакомпания Emirates. Более 84% пассажиров положительно оценивают закуски и напитки авиакомпании, а еще 85% — кухню.

Авиакомпания Qatar Airways, которая в прошлом году возглавила рейтинг, в этом году занимает второе место в списке. Около 83% пассажиров положительно оценили ее закуски, а еще 82% довольны питанием во время полета. Тройку лидеров замыкает компания Virgin Atlantic. Около 74% пассажиров нравятся напитки и закуски на борту, а еще 73% довольны обедами и ужинами в самолете.

Обед в самолете. Фото: Pinterest

Топ-9 авиакомпаний с лучшей кухней:

1. Emirates

2. Qatar Airways

3. Virgin Atlantic

4. British Airways

5. Jet2.com

6. TUI Airways

7. easyJet

8. Wizz Air

9. Ryanair

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