Названы авиакомпании с самой вкусной едой
Тема питания в авиакомпаниях уже давно стала самой обсуждаемой среди путешественников. Иногда приходится проводить много времени в самолете, а потому очень важно употреблять качественную и сытную пищу.
Об этом пишет Daily Mail.
Какая авиакомпания вкусно кормит
Согласно опросу YouGov, лучшие закуски и напитки, а также лучшее питание во время полета предлагает авиакомпания Emirates. Более 84% пассажиров положительно оценивают закуски и напитки авиакомпании, а еще 85% — кухню.
Авиакомпания Qatar Airways, которая в прошлом году возглавила рейтинг, в этом году занимает второе место в списке. Около 83% пассажиров положительно оценили ее закуски, а еще 82% довольны питанием во время полета. Тройку лидеров замыкает компания Virgin Atlantic. Около 74% пассажиров нравятся напитки и закуски на борту, а еще 73% довольны обедами и ужинами в самолете.
Топ-9 авиакомпаний с лучшей кухней:
1. Emirates
2. Qatar Airways
3. Virgin Atlantic
4. British Airways
5. Jet2.com
6. TUI Airways
7. easyJet
8. Wizz Air
9. Ryanair
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