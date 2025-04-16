Правила Ryanair-2025 - можно ли брать с собой электронные сигареты

Можно ли брать в самолет электронные сигареты — правила Ryanair
Многие путешественники пользуются вейпами и электронными сигаретами. Хотя почти все авиакомпании строго запрещают курить на борту, такие сигареты можно перевозить в ручной клади.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила перевозки электронных сигарет установил ирландский лоукостер Ryanair.
Можно ли брать вейпы в самолет
Пассажирам Ryanair разрешено брать с собой в салон самолета электронные сигареты, хотя их использование строго запрещено. Кроме того, жидкость для вейпов необходимо хранить в прозрачном пластиковом пакете, чтобы ее было удобно показать службе безопасности аэропорта.
Электронные сигареты нельзя перевозить в зарегистрированном багаже. Их нужно брать с собой на борт самолета как часть ручной клади.
Согласно правилам перевозки багажа, вейпы и электронные сигареты классифицируются как портативные электронные устройства (PED), как ноутбуки и павербанки.
Напомним, мы рассказывали, что ирландский лоукостер Ryanair может отменить часть рейсов в Испанию. Также мы показывали первый в мире самолет с татуировками.
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