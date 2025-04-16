Правила Ryanair-2025 - можно ли брать с собой электронные сигареты

Самолет Ryanair. Фото: Reuters

Многие путешественники пользуются вейпами и электронными сигаретами. Хотя почти все авиакомпании строго запрещают курить на борту, такие сигареты можно перевозить в ручной клади.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила перевозки электронных сигарет установил ирландский лоукостер Ryanair.

Реклама

Читайте также:

Можно ли брать вейпы в самолет

Пассажирам Ryanair разрешено брать с собой в салон самолета электронные сигареты, хотя их использование строго запрещено. Кроме того, жидкость для вейпов необходимо хранить в прозрачном пластиковом пакете, чтобы ее было удобно показать службе безопасности аэропорта.

Электронные сигареты нельзя перевозить в зарегистрированном багаже. Их нужно брать с собой на борт самолета как часть ручной клади.

Парень курит электронную сигарету. Фото: Freepik

Согласно правилам перевозки багажа, вейпы и электронные сигареты классифицируются как портативные электронные устройства (PED), как ноутбуки и павербанки.

Напомним, мы рассказывали, что ирландский лоукостер Ryanair может отменить часть рейсов в Испанию. Также мы показывали первый в мире самолет с татуировками.