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Можно ли брать в самолет электронные сигареты — правила Ryanair

16 апреля 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Правила Ryanair-2025 - можно ли брать с собой электронные сигареты
Самолет Ryanair. Фото: Reuters
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Многие путешественники пользуются вейпами и электронными сигаретами. Хотя почти все авиакомпании строго запрещают курить на борту, такие сигареты можно перевозить в ручной клади.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила перевозки электронных сигарет установил ирландский лоукостер Ryanair.

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Можно ли брать вейпы в самолет

Пассажирам Ryanair разрешено брать с собой в салон самолета электронные сигареты, хотя их использование строго запрещено. Кроме того, жидкость для вейпов необходимо хранить в прозрачном пластиковом пакете, чтобы ее было удобно показать службе безопасности аэропорта.

Электронные сигареты нельзя перевозить в зарегистрированном багаже. Их нужно брать с собой на борт самолета как часть ручной клади.

Чи можна брати в літак електронні сигарети — правила Ryanair - фото 1
Парень курит электронную сигарету. Фото: Freepik

Согласно правилам перевозки багажа, вейпы и электронные сигареты классифицируются как портативные электронные устройства (PED), как ноутбуки и павербанки.

Напомним, мы рассказывали, что ирландский лоукостер Ryanair может отменить часть рейсов в Испанию. Также мы показывали первый в мире самолет с татуировками.

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