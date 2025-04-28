Какие вещи не стоит брать в чемодан в самолет - советы туристам

Туристка путешествует на самолете. Фото: Freepik

Популярные лоукостеры предлагают выгодные билеты, однако туристы вынуждены платить больше из-за дополнительного багажа. Генеральный директор Trtl Travel Мэтью Корриган поделился советами, которые помогут вместить ваши вещи в рюкзак или маленький чемодан.

Об этом пишет The Mirror Us.

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Как сэкономить место в чемодане

Эксперт советует отказаться от некоторых повседневных вещей, которые могут занимать много места и добавлять лишнего веса.

Мэтью порекомендовал оставить дома фен, полотенца и туалетные принадлежности. Этими вещами можно будет воспользоваться в отеле. Однако не лишним будет уточнить это в забронированных апартаментах перед вылетом.

Бутылочку шампуня или гель для душа вам будет экономнее приобрести на месте, чем доплачивать за принадлежности в аэропорту. Также эксперт посоветовал теплые вещи и верхнюю одежду надевать в аэропорту на себя, а складывать в чемодан.

Туристка в аэропорту. Фото: Freepik

"Объемные вещи — джемперы и пальто, лучше брать с собой в самолет, а не паковать. Это освободит место в чемодане и гарантирует, что вы не замерзнете во время полета", — добавил Мэтью.

Напомним, мы рассказывали, где в Киеве уже зацвели сакуры. Также мы писали, можно ли брать на борт самолета электронные сигареты.