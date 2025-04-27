В яких країнах не можна використовувати електронні квитки Ryanair

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Pinterest

Пасажири Ryanair можуть зіткнутися з великими штрафами, якщо не роздрукують свої посадкові талони на рейси в трьох конкретних країнах. Авіакомпанія відмовить у посадці з електронними квитками.

Про це повідомляє Daily Express.

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Близько 80 відсотків пасажирів вже користуються електронними квитками. Нові правила, за якими на літак будуть пускати лише з електронними посадковими талонами буде введена в дію з 3 листопада 2025 року, за винятком трьох конкретних країн.

Лоукостер вже приймає цифрові квитки на рейси в більшості аеропортів своєї мережі, але є винятки в Туреччині (окрім аеропорту Даламан), Марокко та Тирані в Албанії. В цих країнах пасажири авіакомпанії вимушені роздруковувати квитки з технічних причин. Поки невідомо, коли в цих трьох країнах стане доступною посадка за електронними посадковими талонами.

Літак Ryanair. Фото: Ryanair

Якщо пасажирам потрібен роздрукований посадковий талон, вони можуть отримати його на стійці реєстрації, але за повторну видачу буде стягнуто збір у розмірі 20 євро.

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