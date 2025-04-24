За що можуть оштрафувати в Ryanair — правила авіакомпанії

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: thattravelista.com

Ryanair є однією з найдешевших авіакомпаній світу, проте цінник на квиток може швидко злетіти до небес, якщо мандрівники не будуть обережними. Лоукостер стягує додаткові збори за порушення правил.

Про це пише Daily Mail.

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Пасажирка Ryanair поскаржилася, що авіакомпанія стягнула з неї 54 євро за те, що вона взяла в літак пляшку з водою.

За правилами Ryanair, всі пасажири можуть безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі. Невелика сумка "повинна поміститися під сидінням перед вами" і відповідати жорстким вимогам авіакомпанії щодо розміру (40 x 20 x 25 см).

Мандрівники, яким потрібно взяти із собою більше речей, можуть придбати квиток "Пріоритет", який дає право взяти з собою додаткову ручну поклажу. Ця сумка може важити до 10 кг і поміщатися в верхній шафці літака.

Однак на кожному рейсі є лише певна кількість квитків "Пріоритет", і якщо мандрівники не встигнуть їх придбати, вони можуть зіткнутися зі штрафом.

Дівчина з валізою. Фото: Freepik

"Непріоритетні клієнти, які приносять свою 10-кілограмову валізу до виходу на посадку, можуть зареєструвати її, сплативши збір у розмірі 54 євро-70 євро", — йдеться в правилах компанії.

Нагадаємо, ми розповідали, що лоукостер Ryanair може скасувати частину рейсів до Іспанії. Також ми писали, чи можна брати на борт літака електронні сигарети.