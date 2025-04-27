В каких странах нельзя использовать электронные билеты Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Pinterest

Пассажиры Ryanair могут столкнуться с большими штрафами, если не распечатают свои посадочные талоны на рейсы в трех конкретных странах. Авиакомпания откажет в посадке с электронными билетами.

Об этом сообщает Daily Express.

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Около 80 процентов пассажиров уже пользуются электронными билетами. Новые правила, по которым на самолет будут пускать только с электронными посадочными талонами будет введена в действие с 3 ноября 2025 года, за исключением трех конкретных стран.

Лоукостер уже принимает цифровые билеты на рейсы в большинстве аэропортов своей сети, но есть исключения в Турции (кроме аэропорта Даламан), Марокко и Тиране в Албании. В этих странах пассажиры авиакомпании вынуждены распечатывать билеты по техническим причинам. Пока неизвестно, когда в этих трех странах станет доступной посадка по электронным посадочным талонам.

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair

Если пассажирам нужен распечатанный посадочный талон, они могут получить его на стойке регистрации, но за повторную выдачу будет взыскан сбор в размере 20 евро.

Напомним, мы рассказывали, почему Джей Ди Вэнс разозлил туристов в Риме. Также мы писали, как после посадки на самолет можно сменить места в самолете без лишних доплат.