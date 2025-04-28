Чим особливий острів Пантеллерія в Італії

Неймовірний острів у Європі з 26-градусною спекою у травні
Італія може похвалитися близько 450 прекрасними островами, але один з них особливий. Острів Пантеллерія вражає красивими пейзажами і яскравою культурою.
Про це пише Daily Express.
Чому варто відвідати острів Пантеллерія в Італії
Острів Пантеллерія славиться виробництвом неймовірного вина та може похвалитися власною традиційною технікою вирощування винограду, яка передається з покоління в покоління. Технологія vite ad alberello була визнана ЮНЕСКО.
Середня температура на острові у травні сягає 26°C. Найкраще досліджувати унікальні локації острова пішки.
Обов'язковою для відвідування є знаменита пам'ятка острова — Арка слона, розташована на східному узбережжі. Це скелясте утворення, що нагадує хобот слона, простягається від скель острова до моря і є одним з головних туристичних об'єктів Пантеллерії. Тут виходять неймовірні фото.
На острові також можна відпочити біля озера "Дзеркало Венери". Це ідеальне місце для тих, хто прагне спокійного відпочинку. Тут туристи можуть відновити сили в термальних водах, температура яких сягає 50°C.
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