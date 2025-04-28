Чим особливий острів Пантеллерія в Італії

Острів Пантеллерія. Фото: wikipedia.org

Італія може похвалитися близько 450 прекрасними островами, але один з них особливий. Острів Пантеллерія вражає красивими пейзажами і яскравою культурою.

Про це пише Daily Express.

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Острів Пантеллерія славиться виробництвом неймовірного вина та може похвалитися власною традиційною технікою вирощування винограду, яка передається з покоління в покоління. Технологія vite ad alberello була визнана ЮНЕСКО.

Середня температура на острові у травні сягає 26°C. Найкраще досліджувати унікальні локації острова пішки.

Обов'язковою для відвідування є знаменита пам'ятка острова — Арка слона, розташована на східному узбережжі. Це скелясте утворення, що нагадує хобот слона, простягається від скель острова до моря і є одним з головних туристичних об'єктів Пантеллерії. Тут виходять неймовірні фото.

Арка слона на острову Пантеллерія. Фото: whatkirstydidnext.com

На острові також можна відпочити біля озера "Дзеркало Венери". Це ідеальне місце для тих, хто прагне спокійного відпочинку. Тут туристи можуть відновити сили в термальних водах, температура яких сягає 50°C.

Нагадаємо, ми розповідали, коли у Львові відкриють оглядовий майданчик на Ратуші. Також ми писали, що Норвегія може запровадити туристичний збір вже цього літа.