Чем особенный остров Пантеллерия в Италии

Остров Пантеллерия. Фото: wikipedia.org

Италия может похвастаться около 450 прекрасными островами, но один из них особенный. Остров Пантеллерия поражает красивыми пейзажами и яркой культурой.

Об этом пишет Daily Express.

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Остров Пантеллерия славится производством невероятного вина и может похвастаться собственной традиционной техникой выращивания винограда, которая передается из поколения в поколение. Технология vite ad alberello была признана ЮНЕСКО.

Средняя температура на острове в мае достигает 26°C. Лучше всего исследовать уникальные локации острова пешком.

Обязательной для посещения является знаменитая достопримечательность острова — Арка слона, расположенная на восточном побережье. Это скалистое образование, напоминающее хобот слона, простирается от скал острова к морю и является одним из главных туристических объектов Пантеллерии. Здесь получаются невероятные фото.

Арка слона на острове Пантеллерия. Фото: whatkirstydidnext.com

На острове также можно отдохнуть у озера "Зеркало Венеры". Это идеальное место для тех, кто стремится к спокойному отдыху. Здесь туристы могут восстановить силы в термальных водах, температура которых достигает 50°C.

Напомним, мы рассказывали, когда во Львове откроют смотровую площадку на Ратуше. Также мы писали, что Норвегия может ввести туристический сбор уже этим летом.