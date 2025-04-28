Чем особенный остров Пантеллерия в Италии

Невероятный остров в Европе с 26-градусной жарой в мае
Италия может похвастаться около 450 прекрасными островами, но один из них особенный. Остров Пантеллерия поражает красивыми пейзажами и яркой культурой.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит посетить остров Пантеллерия в Италии
Остров Пантеллерия славится производством невероятного вина и может похвастаться собственной традиционной техникой выращивания винограда, которая передается из поколения в поколение. Технология vite ad alberello была признана ЮНЕСКО.
Средняя температура на острове в мае достигает 26°C. Лучше всего исследовать уникальные локации острова пешком.
Обязательной для посещения является знаменитая достопримечательность острова — Арка слона, расположенная на восточном побережье. Это скалистое образование, напоминающее хобот слона, простирается от скал острова к морю и является одним из главных туристических объектов Пантеллерии. Здесь получаются невероятные фото.
На острове также можно отдохнуть у озера "Зеркало Венеры". Это идеальное место для тех, кто стремится к спокойному отдыху. Здесь туристы могут восстановить силы в термальных водах, температура которых достигает 50°C.
Напомним, мы рассказывали, когда во Львове откроют смотровую площадку на Ратуше. Также мы писали, что Норвегия может ввести туристический сбор уже этим летом.
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