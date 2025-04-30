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Названы лучшие пляжи мира

30 апреля 2025 15:17
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Топ-10 лучших пляжей мира
Девушка отдыхает на пляже. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Скоро стартует сезон отпусков, и самое время выбирать идеальное место для себя. Были названы лучшие пляжи мира, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Об этом пишет Daily Express.

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Лучшим пляжем мира, который стоит посетить в 2025 году, был выбран пляж Кала-Голорице в Италии. Он расположен в южной части залива Оросей на Сардинии. Этот пляж может похвастаться кристально чистыми голубыми водами и впечатляющими скалами.

Второе место в рейтинге занял пляж Энталула в Палаване (Филиппины). Это место туристы полюбили за удивительно чистую воду и красивую природу. До этого пляжа можно добраться только на лодке.

Названо найкращі пляжі світу - фото 1
Пляж Энталула. Фото: wikipedia.org

На третьем месте в списке лучших пляжей мира оказался пляж Банг Бао в Таиланде, на четвертом — пляж Фтери в Греции, на пятом — пляж ПК 9 во Французской Полинезии.

ТОП-10 лучших пляжей мира, которые стоит посетить в 2025 году:

  1. Кала-Голоритце, Италия;
  2. Энталула, Филиппины;
  3. Банг Бао, Таиланд;
  4. Фтери, Греция;
  5. ПК 9, Французская Полинезия;
  6. Канто-де-ла-Плайя, Доминиканская Республика;
  7. Anse Source d'Argent, Сейшельские острова;
  8. Носи Иранджа, Мадагаскар;
  9. Офу, Американское Самоа;
  10. Грейс-Бей, Теркс и Кайкос.

Напомним, мы рассказывали, когда во Львове откроют смотровую площадку на Ратуше. Также мы писали об острове в Европе с невероятными видами.

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