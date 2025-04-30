Девушка отдыхает на пляже. Фото: Freepik

Скоро стартует сезон отпусков, и самое время выбирать идеальное место для себя. Были названы лучшие пляжи мира, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Об этом пишет Daily Express.

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Лучшим пляжем мира, который стоит посетить в 2025 году, был выбран пляж Кала-Голорице в Италии. Он расположен в южной части залива Оросей на Сардинии. Этот пляж может похвастаться кристально чистыми голубыми водами и впечатляющими скалами.

Второе место в рейтинге занял пляж Энталула в Палаване (Филиппины). Это место туристы полюбили за удивительно чистую воду и красивую природу. До этого пляжа можно добраться только на лодке.

Пляж Энталула. Фото: wikipedia.org

На третьем месте в списке лучших пляжей мира оказался пляж Банг Бао в Таиланде, на четвертом — пляж Фтери в Греции, на пятом — пляж ПК 9 во Французской Полинезии.

ТОП-10 лучших пляжей мира, которые стоит посетить в 2025 году:

Кала-Голоритце, Италия; Энталула, Филиппины; Банг Бао, Таиланд; Фтери, Греция; ПК 9, Французская Полинезия; Канто-де-ла-Плайя, Доминиканская Республика; Anse Source d'Argent, Сейшельские острова; Носи Иранджа, Мадагаскар; Офу, Американское Самоа; Грейс-Бей, Теркс и Кайкос.

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