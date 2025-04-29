З якого віку діти можуть подорожувати потягом без супроводу дорослих

Маленька пасажирка. Фото: пресслужба компанії

Маленькі пасажири можуть самостійно подорожувати потягом з підліткового віку. Для поїздок в межах країни та за кордон встановлені різні вікові обмеження.

Про те, з якого віку можуть подорожувати маленькі українці розповіла користувачка train_conductor_ в TikTok.

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Провідниця розповіла, що не має права пускати до потягу дітей до 14 років без супроводу дорослих. При цьому супроводжувати маленького українця мають право не тільки батьки, а й родичі (дідусь чи бабуся, повнолітні сестра чи брат та інші), а також вчителі й тренери.

А ось перетинати кордон самостійно діти мають право лише з 16 років.

"Якщо дитині вже є 14 років — вона може подорожувати самостійно без супроводу дорослих", — підкреслила працівниця "Укрзалізниці".

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