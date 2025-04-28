Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Укрзалізниці повідомили, що поїзд №1/2 Харків – Ворохта став флагманським. Він отримав назву "Єдність".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що потяг матиме капітально відремонтовані вагони купе та нові вагони СВ. Всі вагони будуть обладнані вбиральнями з дозаторами мила та накладками на унітаз.

В компанії також повідомили, що потяг №1/2 Харків – Ворохта відправлятиметься під пісню українського репера та захисника YARMAK.

Флагманський поїзд "Єдність" відправлятиметься з Харкова через день, о 18:45 та прибуватиме до Ворохти о 13:59. Назад з Ворохти потяг повертатиметься о 16:35,а прибуватиме до Харкова об 11:27.

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

В УЗ також нагадали, що усі флагманські поїзди в застосунку позначені спеціальною позначкою, яка облегшить пасажиру вибір під час придбання квитків.

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