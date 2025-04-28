УЗ анонсировала еще один флагманский поезд — направление
В Укрзализныце сообщили, что поезд №1/2 Харьков - Ворохта стал флагманским. Он получил название "Единство".
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Сообщается, что поезд будет иметь капитально отремонтированные вагоны купе и новые вагоны СВ. Все вагоны будут оборудованы уборными с дозаторами мыла и накладками на унитаз.
В компании также сообщили, что поезд №1/2 Харьков - Ворохта будет отправляться под песню украинского рэпера и защитника YARMAK.
Флагманский поезд "Единство" будет отправляться из Харькова через день, в 18:45 и прибывать в Ворохту в 13:59. Назад из Ворохты поезд будет возвращаться в 16:35, а прибывать в Харьков в 11:27.
В УЗ также напомнили, что все флагманские поезда в приложении обозначены специальной отметкой, которая облегчит пассажиру выбор при приобретении билетов.
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