Як діяти, якщо потяг поїхав без вас — інструкція від провідниці

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Багато українців обирають подорожі "Укрзалізницею". Проте кожен може потрапити в ситуацію, коли вийшов на зупинці на перон, щоб придбати води чи сигарети, а потяг поїхав без вас.

Провідниця розповіла в TikTok, що потрібно робити в такій ситуації.

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Як діяти, якщо потяг поїхав без вас

Провідниця розповіла, що в такому випадку варто звернутися за телефоном гарячої лінії "Укрзалізниці": 0-800-50-3111.

Пасажиру буде необхідно повідомити номер пропущеного потяга та станцію, на якій він залишився. Контакт-центр зв'яжеться із начальником потягу, який разом з провідницею забере речі пасажира.

Після цього з пасажиром домовляються, де саме йому буде зручніше забрати свої речі — на наступній станції чи на кінцевій. Речі будуть зберігатися в надійному місці, доки їх не повернуть власнику.

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