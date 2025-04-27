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Вийшли на зупинці, а потяг поїхав без вас — що робити

27 квітня 2025 12:11
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як діяти, якщо потяг поїхав без вас — інструкція від провідниці
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Багато українців обирають подорожі "Укрзалізницею". Проте кожен може потрапити в ситуацію, коли вийшов на зупинці на перон, щоб придбати води чи сигарети, а потяг поїхав без вас.

Провідниця розповіла в TikTok, що потрібно робити в такій ситуації.

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Провідниця розповіла, що в такому випадку варто звернутися за телефоном гарячої лінії "Укрзалізниці": 0-800-50-3111.

Пасажиру буде необхідно повідомити номер пропущеного потяга та станцію, на якій він залишився. Контакт-центр зв'яжеться із начальником потягу, який разом з провідницею забере речі пасажира.

Після цього з пасажиром домовляються, де саме йому буде зручніше забрати свої речі — на наступній станції чи на кінцевій. Речі будуть зберігатися в надійному місці, доки їх не повернуть власнику.

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