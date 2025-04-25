Чим цікаво місто Чернівці — де варто побувати туристам

Вулички Чернівців. Фото: anga.ua

Чернівці унікальні своєю архітектурою, історією й атмосферою. Місто недарма обожнюють тисячі туристів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації в Чернівцях буде цікаво відвідати із рідними та друзями.

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Будинок-корабель

Він простягнувся на перетині вулиць Головної та Шолом-Алейхема. Будинок є справжньою архітектурною родзинкою міста. Він був збудований в XIX століття. Багато місцевих називають його "шифа", що перекладається з німецької як "корабель". Таку назву йому дали не просто так, адже його фасад схожий на корабельний фасад.

Будинок-корабель "Шифа". Фото: Вікіпедія

Кав'ярня-музей

Вона знаходиться на вулиці Ольги Кобилянської 30. Окрім смачного бадьорого напою, тут туристів вразить велика кількість картин й скульптур, які відображають культурну спадщину Чернівців. Кав'ярню відкрили понад 100 років тому і тут збереглося багато автентичних речей. Зокрема, керосинові лампи, старовинний телефон та касовий апарат.

Кав'ярня-музей в Чернівцях. Фото: Олена Король

Чернівецький скансен

Чернівецький обласний музей архітектури та побуту розташовується на околицях міста. Локація займає територію у 9 га, на якій зібрана історія багатьох регіонів України. В музеї представлена Миколаївська церква, побудована в 1810 році.

Площа Пресвятої Марії

Візитівкою одна з найдавніших криниць в історії Буковини. Вона мала декілька назв. Зокрема, її називали Князівською та Господарською. Місце оповито легендами. За однією з них, ще за часів Османських походів біля цієї криниці турок освідчився українці, проте вона відмовила. Через деякий час вони знову разом зустрілись на цьому ж місці, і дівчина не витримавши болю, стрибнула у криницю.

Площа Пресвятої Марії в Чернівцях. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, ми розповідали, де в Києві вже зацвіли сакури. Також ми писали, що Норвегія може запровадити туристичний збір вже цього літа.