Чем интересен город Черновцы - где стоит побывать туристам

Улицы Черновцов. Фото: anga.ua

Черновцы уникальны своей архитектурой, историей и атмосферой. Город недаром обожают тысячи туристов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации в Черновцах будет интересно посетить с родными и друзьями.

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Дом-корабль

Он протянулся на пересечении улиц Главной и Шолом-Алейхема. Дом является настоящей архитектурной изюминкой города. Он был построен в XIX веке. Многие местные называют его "шифа", что переводится с немецкого как "корабль". Такое название ему дали не просто так, ведь его фасад похож на корабельный фасад.

Дом-корабль "Шифа". Фото: Википедия

Кофейня-музей

Она находится на улице Ольги Кобылянской 30. Кроме вкусного бодрящего напитка, здесь туристов поразит большое количество картин и скульптур, которые отражают культурное наследие Черновцов. Кофейню открыли более 100 лет назад и здесь сохранилось много аутентичных вещей. В частности, керосиновые лампы, старинный телефон и кассовый аппарат.

Кофейня-музей в Черновцах. Фото: Елена Король

Черновицкий скансен

Черновицкий областной музей архитектуры и быта располагается в окрестностях города. Локация занимает территорию в 9 га, на которой собрана история многих регионов Украины. В музее представлена Николаевская церковь, построенная в 1810 году.

Площадь Пресвятой Марии

Визитной карточкой один из древнейших колодцев в истории Буковины. Он имел несколько названий. В частности, его называли Княжеским и Хозяйственным. Место окутано легендами. По одной из них, еще во времена Османских походов у этого колодца турок сделал предложение украинке, однако она отказала. Через некоторое время они снова вместе встретились на этом же месте, и девушка не выдержав боли, прыгнула в колодец.

Площадь Пресвятой Марии в Черновцах. Фото: Википедия

Напомним, мы рассказывали, где в Киеве уже зацвели сакуры. Также мы писали, что Норвегия может ввести туристический сбор уже этим летом.