Как действовать, если поезд уехал без вас — инструкция от проводницы

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Многие украинцы выбирают путешествия "Укрзализныцей". Однако каждый может попасть в ситуацию, когда вышел на остановке на перрон, чтобы купить воды или сигареты, а поезд поехал без вас.

Проводница рассказала в TikTok, что нужно делать в такой ситуации.

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Проводница рассказала, что в таком случае стоит обратиться по телефону горячей линии "Укрзализныци": 0-800-50-3111.

Пассажиру будет необходимо сообщить номер пропущенного поезда и станцию, на которой он остался. Контакт-центр свяжется с начальником поезда, который вместе с проводницей заберет вещи пассажира.

После этого с пассажиром договариваются, где именно ему будет удобнее забрать свои вещи — на следующей станции или на конечной. Вещи будут храниться в надежном месте, пока их не вернут владельцу.

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