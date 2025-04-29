С какого возраста дети могут путешествовать поездом без сопровождения взрослых

Маленькая пассажирка. Фото: пресс-служба компании

Маленькие пассажиры могут самостоятельно путешествовать поездом с подросткового возраста. Для поездок в пределах страны и за границу установлены различные возрастные ограничения.

О том, с какого возраста могут путешествовать маленькие украинцы рассказала пользовательница train_conductor_ в TikTok.

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Проводница рассказала, что не имеет права пускать в поезд детей до 14 лет без сопровождения взрослых. При этом сопровождать маленького украинца имеют право не только родители, но и родственники (дедушка или бабушка, совершеннолетние сестра или брат и другие), а также учителя и тренеры.

А вот пересекать границу самостоятельно дети имеют право только с 16 лет.

"Если ребенку уже есть 14 лет — он может путешествовать самостоятельно без сопровождения взрослых", — подчеркнула работница "Укрзализныци".

@train_conductor_ Отвечаю на самый актуальный вопрос который задавали на прямом эфир. Если было полезно пиши в комментариях #уз#поезд#поезд#билеты ♬ оригинальный звук - Darina

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