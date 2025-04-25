УЗ призначила додатковий потяг Київ-Трускавець

Потяг “Укрзалізниці”. Фото: https://t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №159/160. Він прямуватиме з Києва до Трускавця.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Зазначається, що потяг курсуватиме 9 та 11 травня 2025 року. Зі столиці потяг відправлятиметься о 10:16, а прибуде до Трускавця о 19:37. Назад потяг повертатиметься о 09:03 і прибуде до Києва о 19:11.

В УЗ попередили, що у складі потяга будуть пасажирські вагони купейного типу, проте з місцями для сидіння, непарні з них — біля вікна, парні — біля проходу.

Потяг "Укрзалізниці". Фото: t.me/UkrzalInfo

Квитки вже доступні на сайті й додатку УЗ, а також у касах вокзалів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий поїзд до Кишинева. Також компанія випустила два пасажирські плацкартні вагони, які курсуватимуть в складі флагманського поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина".