УЗ відремонтувала 2 плацкарти — фото

УЗ оновила ще 2 плацкартні вагони — куди прямуватимуть
Укрзалізниця випустила два пасажирські плацкартні вагони. Вони курсуватимуть в складі флагманського поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина".
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
УЗ відремонтувала вагони
В компанії повідомили, що плацкарти мають оновлений дизайн із лакованим покриттям. Відремонтовані вагони оснащені електронними табло, кондиціонерами, оновленими вбиральнями й новим освітленням.
Кожне пасажирське місце обладнане стандартними розетками, портами USB та Type-C, а також тримачами для телефонів.
"Продовжуємо виконувати капітально-відновлювальні ремонти пасажирських вагонів, тож сьогодні запускаємо ще два плацкартні вагони, відремонтовані на власних потужностях Укрзалізниці", — підкреслили в компанії.
Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів УЗ.
Читайте Новини.LIVE!