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УЗ оновила ще 2 плацкартні вагони — куди прямуватимуть

14 квітня 2025 12:11
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
УЗ відремонтувала 2 плацкарти — фото
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Укрзалізниця випустила два пасажирські плацкартні вагони. Вони курсуватимуть в складі флагманського поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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УЗ відремонтувала вагони

В компанії повідомили, що плацкарти мають оновлений дизайн із лакованим покриттям. Відремонтовані вагони оснащені електронними табло, кондиціонерами, оновленими вбиральнями й новим освітленням.

Кожне пасажирське місце обладнане стандартними розетками, портами USB та Type-C, а також тримачами для телефонів. 

УЗ оновила ще 2 плацкартних вагони — куди прямуватимуть - фото 1
Нові вагони поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина". Фото: пресслужба компанії
УЗ оновила ще 2 плацкартних вагони — куди прямуватимуть - фото 2
Плацкартні вагони поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина". Фото: пресслужба компанії
УЗ оновила ще 2 плацкартних вагони — куди прямуватимуть - фото 3
Вбиральня поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина". Фото: пресслужба компанії

"Продовжуємо виконувати капітально-відновлювальні ремонти пасажирських вагонів, тож сьогодні запускаємо ще два плацкартні вагони, відремонтовані на власних потужностях Укрзалізниці", — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів УЗ.

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