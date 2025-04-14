УЗ відремонтувала 2 плацкарти — фото

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Укрзалізниця випустила два пасажирські плацкартні вагони. Вони курсуватимуть в складі флагманського поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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В компанії повідомили, що плацкарти мають оновлений дизайн із лакованим покриттям. Відремонтовані вагони оснащені електронними табло, кондиціонерами, оновленими вбиральнями й новим освітленням.

Кожне пасажирське місце обладнане стандартними розетками, портами USB та Type-C, а також тримачами для телефонів.

Нові вагони поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина". Фото: пресслужба компанії

Плацкартні вагони поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина". Фото: пресслужба компанії

Вбиральня поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина". Фото: пресслужба компанії

"Продовжуємо виконувати капітально-відновлювальні ремонти пасажирських вагонів, тож сьогодні запускаємо ще два плацкартні вагони, відремонтовані на власних потужностях Укрзалізниці", — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів УЗ.