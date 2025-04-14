УЗ отремонтировала 2 плацкарта - фото

УЗ обновила еще 2 плацкартных вагона — куда будут курсировать
Укрзализныця выпустила 2 пассажирских плацкартных вагона. Они будут курсировать в составе флагманского поезда №7/8 Киев — Черновцы "Буковина".
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
УЗ отремонтировала вагоны
В компании сообщили, что плацкарты имеют обновленный дизайн с лакированным покрытием. Отремонтированные вагоны оснащены электронными табло, кондиционерами, обновленными уборными и новым освещением.
Каждое пассажирское место оборудовано стандартными розетками, портами USB и Type-C, а также держателями для телефонов.
"Продолжаем выполнять капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов, поэтому сегодня запускаем еще два плацкартных вагона, отремонтированных на собственных мощностях Укрзализныци", — подчеркнули в компании.
Напомним, что УЗ ввела бонусы для пассажиров после кибератаки. Также мы рассказывали, за что могут оштрафовать пассажиров УЗ.
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