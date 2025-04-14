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УЗ обновила еще 2 плацкартных вагона — куда будут курсировать

14 апреля 2025 12:11
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
УЗ отремонтировала 2 плацкарта - фото
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Укрзализныця выпустила 2 пассажирских плацкартных вагона. Они будут курсировать в составе флагманского поезда №7/8 Киев — Черновцы "Буковина".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании сообщили, что плацкарты имеют обновленный дизайн с лакированным покрытием. Отремонтированные вагоны оснащены электронными табло, кондиционерами, обновленными уборными и новым освещением.

Каждое пассажирское место оборудовано стандартными розетками, портами USB и Type-C, а также держателями для телефонов.

УЗ оновила ще 2 плацкартних вагони — куди прямуватимуть - фото 1
Новые вагоны поезда №7/8 Киев — Черновцы "Буковина". Фото: пресс-служба компании
УЗ оновила ще 2 плацкартних вагони — куди прямуватимуть - фото 2
Плацкартные вагоны поезда №7/8 Киев — Черновцы "Буковина". Фото: пресс-служба компании
УЗ оновила ще 2 плацкартних вагони — куди прямуватимуть - фото 3
Уборная поезда №7/8 Киев — Черновцы "Буковина". Фото: пресс-служба компании

"Продолжаем выполнять капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов, поэтому сегодня запускаем еще два плацкартных вагона, отремонтированных на собственных мощностях Укрзализныци", — подчеркнули в компании.

Напомним, что УЗ ввела бонусы для пассажиров после кибератаки. Также мы рассказывали, за что могут оштрафовать пассажиров УЗ.

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