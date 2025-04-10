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Укрзалізниця призначила додатковий потяг зі столиці на Великдень

10 квітня 2025 13:18
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Укрзалізниця призначила на Великдень потяг Київ-Одеса
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Укрзалізниця призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 на період великодніх свят. Він курсуватиме з Києва до Одеси.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що додатковий потяг зі столиці курсуватиме у період великодніх свят — 18 та 21 квітня. Потяг дасть можливість пасажирам спланувати коротку відпустку біля моря, чи побачитись із рідними та друзями.

Зазначається, що зі столиці потяг вирушатиме о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 10:28, а прибуде до Києва о 21:15.

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Вагон Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Поїзд №265/266 зупинятиметься у Вінниці, Жмеринці, Подільську, Роздільній, Кодимі, Рудниці, Вапнярці та Козятині.

Квитки на додатковий потяг можна придбати в касах, на сайті та в застосунку.

Нагадаємо, Укрзалізниця до Великодня також призначила додатковий фірмовий поїзд з Києва до Львова. Також УЗ відновила ряд послуг після масштабної кібератаки.

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