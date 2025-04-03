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Укрзалізниця анонсувала модернізований електропоїзд

3 квітня 2025 12:11
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
УЗ запустить модернізований потяг на маршруті Київ-Чернігів
Вагон "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

"Укрзалізниця" запустить капітально модернізований потяг ЕД9М. Він курсуватиме з Києва до Чернігова.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що потяг потребував ремонту через пожежу. Проте ремонт почали в січні 2025 і закінчили роботу в рекордно стислі строки, за трохи більше 2 місяців.

Відновлений потяг обладнаний пандусами, інклюзивними вбиральнями та спеціальними місцями для осіб з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, кріпленнями для велосипедів, системою відеоспостереження, а також портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

В кабіні машиніста також було встановлено сучасний ергономічний пульт керування та мікропроцесорну систему управління та діагностики. Окрім того, машиністи зможуть тепер користуватися кондиціонером та мікрохвильовою піччю.

Укрзалізниця анонсувала модернізований електропоїзд - фото 1
Потяг ЕД9М. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця анонсувала модернізований електропоїзд - фото 2
Місця для пасажирів в потязі ЕД9М. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця анонсувала модернізований електропоїзд - фото 3
Сидіння для пасажирів в потязі ЕД9М. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця анонсувала модернізований електропоїзд - фото 4
Кабіна машиніста в потязі ЕД9М. Фото: t.me/UkrzalInfo

В компанії повідомили, що відремонтований потяг курсуватиме регіональним сполученням за маршрутом Київ — Чернігів — Київ. 

В УЗ додали, що потяг замінить рухомий склад, який буде передислоковано на приміське сполучення — на маршрут Київ — Ніжин, де активно працюють над відновленням вагонів. Зокрема, будуть капітально модернізовані 5 з 9 електропоїздів на цьому маршруті.

Нагадаємо, раніше в компанії анонсували про запуск потяга Одеса — Кишинів. Також УЗ відновила ряд послуг після масштабної кібератаки.

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