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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на популярний маршрут

2 квітня 2025 16:45
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Укрзалізниця додала ще один потяг Київ-Трускавець — деталі
Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд до популярного курорту. Він прямуватиме з Києва до Трускавця.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що поїзд №159/160 Київ — Трускавець курсуватиме 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня 2025 року.

З Києва потяг вирушатиме о 10:16, а прибуватиме до Трускавця о 19:37. Назад до столиці потяг вирушатиме о
09:03, а прибуватиме о 19:11. На маршруті передбачені дві зупинки — у Львові та Дрогобичі.

Квитки вже доступні в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

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Квитки на потяг. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Весна — ідеальний час, щоб відновити сили, а ми подбали, щоб дістатися курорту було ще зручніше!" — додали в компанії.

Раніше ми писали, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також УЗ відновила популярні послуги після масштабної кібератаки.

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