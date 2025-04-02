Укрзалізниця додала ще один потяг Київ-Трускавець — деталі

Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд до популярного курорту. Він прямуватиме з Києва до Трускавця.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Додатковий потяг на Трускавець

Повідомляється, що поїзд №159/160 Київ — Трускавець курсуватиме 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня 2025 року.

З Києва потяг вирушатиме о 10:16, а прибуватиме до Трускавця о 19:37. Назад до столиці потяг вирушатиме о

09:03, а прибуватиме о 19:11. На маршруті передбачені дві зупинки — у Львові та Дрогобичі.

Квитки вже доступні в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Квитки на потяг. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Весна — ідеальний час, щоб відновити сили, а ми подбали, щоб дістатися курорту було ще зручніше!" — додали в компанії.

Раніше ми писали, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також УЗ відновила популярні послуги після масштабної кібератаки.