Укрзализныця добавила еще один поезд Киев-Трускавец - детали

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд до популярного курорта. Он будет следовать из Киева в Трускавец.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Дополнительный поезд на Трускавец

Сообщается, что поезд №159/160 Киев — Трускавец будет курсировать 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года.

Из Киева поезд будет отправляться в 10:16, а прибывать в Трускавец в 19:37. Обратно в столицу поезд будет отправляться

09:03, а прибывать в 19:11. На маршруте предусмотрены две остановки — во Львове и Дрогобыче.

Билеты уже доступны в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

Билеты на поезд. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Весна — идеальное время, чтобы восстановить силы, а мы позаботились, чтобы добраться курорта было еще удобнее!", — добавили в компании.

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