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Укрзалізниця відновила ще три онлайн-послуги

31 березня 2025 13:18
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Укрзалізниця додала ще дві послуги після кібератаки — що відомо
Вагон "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Укрзалізниця після масштабної кібератаки відновила ще три популярні онлайн-послуги для пасажирів. В УЗ ще суттєвіше скоротили черги біля кас на вокзалах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

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Повідомляється, що у пасажирів знову з'явилася можливість оформлення пільгових квитків для студентів, для осіб з інвалідністю, а також стали доступними онлайн-таблиці вокзалів.

"Вже зараз знову можна оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю, а ще у вашому смартфоні знов доступні онлайн-табло всіх ключових вокзалів", — йдеться в повідомленні.

В компанії також додали, що нині активно працюють над верифікацією з Дія.Підпис, моніторингом з автовикупом та поверненням обіймашок.

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Пасажири користуються додатком "УЗ". Фото: Freepik

Нагадаємо, через масштабну кібератаку онлайн-сервіси Укрзалізниці не працювали з 23 березня. Також компанія ввела спеціальні бонуси для тих пасажирів, які постраждали через масовану кібератаку.

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