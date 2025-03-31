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Укрзализныця возобновила еще три онлайн-услуги

31 марта 2025 13:18
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Укрзализныця добавила еще две услуги после кибератаки — что известно
Вагон "Укрзализныци". Фото: пресс-служба УЗ
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Укрзализныця после масштабной кибератаки возобновила еще три популярные онлайн-услуги для пассажиров. В УЗ существенно сократили очереди у касс на вокзалах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Сообщается, что у пассажиров снова появилась возможность оформления льготных билетов для студентов, лиц с инвалидностью, а также стали доступными онлайн-таблицы вокзалов.

"Уже сейчас снова можно оформлять билеты со льготами для лиц с инвалидностью, а еще в вашем смартфоне вновь доступны онлайн-табло всех ключевых вокзалов", — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что сейчас активно работают над верификацией с Дія.Підпис, мониторингом с автовыкупом и возвращением обнимашек.

Укрзалізниця відновила ще дві онлайн-послуги - фото 1
Пассажиры пользуются приложением "УЗ". Фото: Freepik

Напомним, из-за масштабной кибератаки онлайн-сервисы Укрзализныци не работали с 23 марта. Также компания ввела специальные бонусы для тех пассажиров, которые пострадали из-за массированной кибератаки.

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