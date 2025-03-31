Укрзализныця добавила еще две услуги после кибератаки — что известно

Укрзализныця возобновила еще три онлайн-услуги
Укрзализныця после масштабной кибератаки возобновила еще три популярные онлайн-услуги для пассажиров. В УЗ существенно сократили очереди у касс на вокзалах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Какие услуги УЗ стали доступными после масштабного сбоя
Сообщается, что у пассажиров снова появилась возможность оформления льготных билетов для студентов, лиц с инвалидностью, а также стали доступными онлайн-таблицы вокзалов.
"Уже сейчас снова можно оформлять билеты со льготами для лиц с инвалидностью, а еще в вашем смартфоне вновь доступны онлайн-табло всех ключевых вокзалов", — говорится в сообщении.
В компании также добавили, что сейчас активно работают над верификацией с Дія.Підпис, мониторингом с автовыкупом и возвращением обнимашек.
Напомним, из-за масштабной кибератаки онлайн-сервисы Укрзализныци не работали с 23 марта. Также компания ввела специальные бонусы для тех пассажиров, которые пострадали из-за массированной кибератаки.
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