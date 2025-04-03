УЗ запустит модернизированный поезд на маршруте Киев-Чернигов

Вагон "Укрзализныци". Фото: пресс-служба УЗ

Укрзализныця запустит капитально модернизированный поезд ЕД9М. Он будет курсировать из Киева в Чернигов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что поезд нуждался в ремонте из-за пожара. Однако ремонт начали в январе 2025 и закончили работу в рекордно сжатые сроки, чуть более двух месяцев.

Восстановленный поезд оборудован пандусами, инклюзивными туалетами и специальными местами для лиц с инвалидностью, навигацией шрифтом Брайля, креплениями для велосипедов, системой видеонаблюдения, а также портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

В кабине машиниста также был установлен современный эргономичный пульт управления и микропроцессорная система управления и диагностики. Кроме того, машинисты смогут теперь пользоваться кондиционером и микроволновой печью.

Поезд ЕД9М. Фото: t.me/UkrzalInfo

Места для пассажиров в поезде ЕД9М. Фото: t.me/UkrzalInfo

Сиденья для пассажиров в поезде ЕД9М. Фото: t.me/UkrzalInfo

Кабина машиниста в поезде ЕД9М. Фото: t.me/UkrzalInfo

В компании сообщили, что отремонтированный поезд будет курсировать региональным сообщением по маршруту Киев — Чернигов — Киев.

В УЗ добавили, что поезд заменит подвижной состав, который будет передислоцирован на пригородное сообщение, на маршрут Киев — Нежин, где уже активно работают над восстановлением вагонов. В частности, будут капитально модернизированы 5 из 9 электропоездов на этом маршруте.

Напомним, ранее в компании анонсировали о запуске поезда Одесса — Кишинев. Также УЗ возобновила ряд услуг после масштабной кибератаки.