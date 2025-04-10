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Укрзализныця назначила дополнительный поезд из столицы на Пасху

10 апреля 2025 13:18
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Укрзализныця назначила на Пасху поезд Киев-Одесса
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Укрзализныця назначила дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 на период пасхальных праздников. Он будет курсировать из Киева в Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что дополнительный поезд из столицы будет курсировать в период пасхальных праздников — 18 и 21 апреля. Поезд даст возможность пассажирам спланировать короткий отпуск у моря, или увидеться с родными и друзьями.

Отмечается, что из столицы поезд будет отправляться в 08:33 и прибывать в Одессу в 18:08. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:28, а прибудет в Киев в 21:15.

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Вагон Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Поезд №265/266 будет останавливаться в Виннице, Жмеринке, Подольске, Раздельной, Кодыме, Руднице, Вапнярке и Казатине.

Билеты на дополнительный поезд можно приобрести в кассах, на сайте и в приложении.

Напомним, Укрзализныця к Пасхе также назначила дополнительный фирменный поезд из Киева во Львов. Также УЗ возобновила ряд услуг после масштабной кибератаки.

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