УЗ додала потяг з Києва до Львова — деталі

Укрзалізниця призначила до Великодня ще один швидкісний потяг
Укрзалізниця призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №291/292 на період великодніх свят. Він курсуватиме з Києва до Львова.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
УЗ додала потяг перед Великоднем
Повідомляється, що 18 квітня поїзд вирушить о 08:57 з Києва та прибуде до Львова о 17:04. Назад до Києва потяг вирушатиме зі Львова о 13:30 та прибуде до столиці о 20:51.
Квитки на потяг Київ-Львів вже можна придбати в додатку, на сайті чи на касі.
"Хай великодній шлях буде світлим і теплим!", — додали в компанії.
Нагадаємо, через масштабну кібератаку онлайн-сервіси Укрзалізниці не працювали з 23 березня. Також УЗ відновила ряд послуг після масштабної кібератаки.
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