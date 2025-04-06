УЗ додала потяг з Києва до Львова — деталі

Потяг Укрзалізниці. Фото: Суспільне Дніпро

Укрзалізниця призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №291/292 на період великодніх свят. Він курсуватиме з Києва до Львова.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Реклама

Читайте також:

УЗ додала потяг перед Великоднем

Повідомляється, що 18 квітня поїзд вирушить о 08:57 з Києва та прибуде до Львова о 17:04. Назад до Києва потяг вирушатиме зі Львова о 13:30 та прибуде до столиці о 20:51.

Квитки на потяг Київ-Львів вже можна придбати в додатку, на сайті чи на касі.

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

"Хай великодній шлях буде світлим і теплим!", — додали в компанії.

Нагадаємо, через масштабну кібератаку онлайн-сервіси Укрзалізниці не працювали з 23 березня. Також УЗ відновила ряд послуг після масштабної кібератаки.