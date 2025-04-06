УЗ добавила поезд из Киева во Львов - детали

Поезд Укрзализныци. Фото: Суспільне Дніпро

Укрзализныця назначила дополнительный скорый фирменный поезд №291/292 на период пасхальных праздников. Он будет курсировать из Киева во Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что 18 апреля поезд отправится в 08:57 из Киева и прибудет во Львов в 17:04. Обратно в Киев поезд будет отправляться из Львова в 13:30 и прибудет в столицу в 20:51.

Билеты на поезд Киев-Львов уже можно купить в приложении, на сайте или на кассе.

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

"Пусть пасхальный путь будет светлым и теплым!", — добавили в компании.

Напомним, из-за масштабной кибератаки онлайн-сервисы Укрзализныци не работали с 23 марта. Также УЗ возобновила ряд услуг после масштабной кибератаки.