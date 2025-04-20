УЗ додала потяг Київ - Кам’янець -Подільський

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на пікові дні квітня та травня. Він прямуватиме з Києва до Кам’янця-Подільського.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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В компанії повідомили, що додали потяг, щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки до Поділля.

Зі столиці поїзд вирушатиме 25 квітня та 2 травня о 07:47 та прибуде до Кам’янця-Подільського о 17:38. Назад поїзд повертатиметься о 13:44 та прибуде до Києва о 21:58.

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Поїзд №239/24 зупинятиметься у Вишневому, Козятині, Калинівці-1, Вінниці, Гнівані, Хмельницькому та Гречанах.

Зазначається, що квитки вже доступні на офіційному сайти УЗ, в додатку, а також їх можна придбати на касах вокзалів.

Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також компанія випустила два пасажирські плацкартні вагони, які курсуватимуть в складі флагманського поїзда №7/8 Київ — Чернівці "Буковина".