УЗ добавила поезд Киев - Каменец-Подольский в состав поезда Киев - Каменец-Подольский

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Укрзализныця назначила дополнительный поезд на пиковые дни апреля и мая. Он будет следовать из Киева в Каменец-Подольский.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании сообщили, что добавили поезд, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки в Подолье.

Из столицы поезд будет отправляться 25 апреля и 2 мая в 07:47 и прибудет в Каменец-Подольский в 17:38. Обратно поезд будет возвращаться в 13:44 и прибудет в Киев в 21:58.

Поезд "Укрзализныци". Фото: пресс-служба компании

Поезд №239/24 будет останавливаться в Вишневом, Казатине, Калиновке-1, Виннице, Гниване, Хмельницком и Гречанах.

Отмечается, что билеты уже доступны на официальном сайте УЗ, в приложении, а также их можно приобрести на кассах вокзалов.

Напомним, что УЗ ввела бонусы для пассажиров после кибератаки. Также компания выпустила два пассажирских плацкартных вагона, которые будут курсировать в составе флагманского поезда №7/8 Киев - Черновцы "Буковина".