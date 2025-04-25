УЗ назначила дополнительный поезд Киев-Трускавец

"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд в Трускавец
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №159/160. Он будет следовать из Киева в Трускавец.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
УЗ назначила еще один поезд в Трускавец
Отмечается, что поезд будет курсировать 9 и 11 мая 2025 года. Из столицы поезд будет отправляться в 10:16, а прибудет в Трускавец в 19:37. Обратно поезд будет возвращаться в 09:03 и прибудет в Киев в 19:11.
В УЗ предупредили, что в составе поезда будут пассажирские вагоны купейного типа, однако с местами для сидения, нечетные из них — у окна, четные — у прохода.
Билеты уже доступны на сайте и приложении УЗ, а также в кассах вокзалов.
Напомним, недавно мы писали о новом поезде в Кишинев. Также компания выпустила два пассажирских плацкартных вагона, которые будут курсировать в составе флагманского поезда №7/8 Киев — Черновцы "Буковина".
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