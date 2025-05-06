Супермаркети змінили ціни на яйця — що відбувається в АТБ, Сільпо і Варусі

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця в Україні є дуже популярним продуктом, отже споживачів цікавить питання підвищення цін у супермаркетах. До середини квітня товар дорожчав з огляду на наближення Великодня та активізацію попиту. Втім на початку травня 2025 року громадяни спостерігали планомірне падіння вартості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в популярних супермаркетах України.

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Вартість яєць у травні 2025 року

Згідно з Мінфіном, у квітні середня ціна за десяток курячих яєць становила 73,80 грн. Останній весняний місяць почався з невеликого падіння показника — до 68 грн. Це означає, що мережі супермаркетів знизили вартість продукції, дозволяючи покупцям економити. Змінилася ціна як упакованих яєць, так і нефасованих.

Ми дізналися, за скільки продають десяток у різних магазинах. Завдяки знижкам вдається зберегти частину бюджету, особливо якщо мова про поштучні яйця. Станом на 6 травня 2025 року маємо таку вартість упаковки в супермаркетах:

Фора — від 56,99 грн;

АТБ — від 61,50 грн;

Варус — від 62,20 грн;

Новус — від 63,29 грн;

Сільпо — від 64,79 грн;

Метро — від 67,50 грн.

Вартість яєць у Сільпо. Фото: скриншот

Зауважимо, у Варусі встановили 50% знижки на упаковки яєць, термін придатності яких закінчився 5 травня. Наприклад, товар бренду "Від Доброї курки" категорії С2 коштує лише 39,90 грн замість 54,90 грн. Також діють акційні пропозиції, завдяки яким вдається економити. За яйця першої категорії можна заплатити 59,90 грн замість 72,90 грн до 12 травня.

Знижки на яйця у Варусі. Фото: скриншот

Що стосується нефасованих яєць, то за десяток потрібно віддати менше, ніж у випадку з упаковкою. Наприкінці квітня в АТБ продукт продавали поштучно за 4,51 грн/шт., у Форі вартість становить 4,35 грн/шт., у Новусі — 4,79 грн/шт., у Варусі — 4,49 грн/шт. (до 7 травня — 3,59 грн/шт.). Виходить, десяток яєць не коштує навіть 50 грн, тож українці мають змогу заощаджувати

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні стартував сезон полуниці. В супермаркетах з’явилися імпортовані ягоди, на ринках подекуди продають товар місцевого вирощування. Але ціни на іноземну полуницю "кусаються", вартість 1 кілограма сягнула 250-300 грн.

Також ми писали, яка ікра найдорожча у світі. Люксовим делікатесом вважають ікру "Алмас", кілограм якої коштує понад 20 000 доларів. Її добувають із 100-річної білуги-альбіноса, продукт вражає перламутровим кольором і ніжним смаком із горіховим відтінком.